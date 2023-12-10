06:56 (мск), источник: Комсомольская правда
В девяти районах Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации
На юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за болезни скота.
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В девяти районах Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки узелкового дерматита у крупного рогатого скота. Такой указ накануне подписал губернатор Михаил Котюков.
Режим ЧС действует в следующих районах:
— Минусинском;
— Ермаковском;
— Идринском;
— Каратузском;
— Краснотуранском;
— Курагинском;
— Новоселовском;
— Ужурском;
— Шушенском.
Согласно документу, режим чрезвычайной ситуации введен с целью обеспечения защиты населения, а также территорий, где обнаружено заболевание.
Справка:
Узелковый дерматит — опасное инфекционное заболевание, от которого страдает крупный рогатый скот. Переносчиком болезни могут стать другие животные, а также человек. Для людей болезнь не опасна.