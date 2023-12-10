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Спецоперация на Украине
06:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В девяти районах Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации

На юге Красноярского края ввели режим ЧС из-за болезни скота.

Источник: Комсомольская правда

В девяти районах Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки узелкового дерматита у крупного рогатого скота. Такой указ накануне подписал губернатор Михаил Котюков.

Режим ЧС действует в следующих районах:

— Минусинском;

— Ермаковском;

— Идринском;

— Каратузском;

— Краснотуранском;

— Курагинском;

— Новоселовском;

— Ужурском;

— Шушенском.

Согласно документу, режим чрезвычайной ситуации введен с целью обеспечения защиты населения, а также территорий, где обнаружено заболевание.

Справка:

Узелковый дерматит — опасное инфекционное заболевание, от которого страдает крупный рогатый скот. Переносчиком болезни могут стать другие животные, а также человек. Для людей болезнь не опасна.

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