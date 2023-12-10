07:09 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске установили памятный знак расстрелянному настоятелю храма
В Хабаровске на территории Иннокентьевского храма установили памятный знак настоятелю храма, расстрелянному в советские годы.
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Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, протоиерей Виктор Козловский пострадал за веру и Христа в 1937 году, его расстреляли в подвале тюрьмы НКВД в Вятке. Крест установили за алтарной частью храма, где летом распускается дивный куст роз. Освящение памятного креста 10 декабря 2023 года совершит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.