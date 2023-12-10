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11:19 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанам «простят» часть долга за капремонт в 2023 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. Крымчанам, которые имеют задолженности по взносам на капремонт в многоквартирном доме, спишут все накопившиеся пени, если до конца года долг будет погашен. Также есть возможность реструктуризировать долг.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил заместитель генерального директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК» Александр Киселев.

Управлением фонда капремонта было принято решение о проведении акции по списанию пени при полном погашении всей задолженности по оплате взносов на капремонт. Списание будет автоматическим.

Александр Киселев

Он уточнил, что условия акции не распространяются на собственников, имеющих задолженность, «которая признана судом или взыскивается в судебном порядке».

Киселев подчеркнул, что акция продлится до 31 декабря, так что желающим заплатить меньше начисленного стоит поторопиться.

При этом следует учесть, что у банков тоже будут новогодние каникулы, и если оплату задолженности произвести в последние дни года, то пеню спишут «только после поступления денежных средств на счет регионального оператора».

По словам Киселева, такими акциями министерство ЖКХ республики и фонд капитального ремонта «идут навстречу должникам, пытаясь снизить нагрузку на собственников помещений в многоквартирных домах». За время действия предложения с 1 сентября на счет оператора поступила оплата долгов с более чем 64 тысяч лицевых счетов.

Киселев добавил, что долг также можно реструктуризировать. В этом случае достаточно оплатить пеню.

Должник погашает начисленную пеню, и долг разбивается на 12 месяцев. Оплата производится в указанный период одинаковыми платежами. В настоящий момент уже более 1200 собственников помещений заключили с фондом такие соглашения о реструктуризации, это достаточно эффективная мера.

Александр Киселев

Он также напомнил, что в Крыму с января 2022 года изменили механизм оказания мер социальной поддержки, и теперь собственники квартир в МКД из льготных категорий граждан оплачивают взносы на капремонт по счетам полностью, но потом получают от государства денежную компенсацию, равную размеру своей льготы.

Для одиноко проживающих неработающих собственников помещений, которые достигли возраста 70 лет, полагается льгота 50%. Тем, кому 80 и более — 100%. Такая же льгота у проживающих в семье, которая состоит из инвалидов 1 и 2 групп.

Александр Киселев

Он отметил, что вопросы получения компенсаций курируют департаменты труда и соцзащиты населения в муниципальных округах.

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