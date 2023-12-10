Крымчанам «простят» часть долга за капремонт в 2023 году

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил заместитель генерального директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК» Александр Киселев.
Он уточнил, что условия акции не распространяются на собственников, имеющих задолженность, «которая признана судом или взыскивается в судебном порядке».
Киселев подчеркнул, что акция продлится до 31 декабря, так что желающим заплатить меньше начисленного стоит поторопиться.
При этом следует учесть, что у банков тоже будут новогодние каникулы, и если оплату задолженности произвести в последние дни года, то пеню спишут «только после поступления денежных средств на счет регионального оператора».
По словам Киселева, такими акциями министерство ЖКХ республики и фонд капитального ремонта «идут навстречу должникам, пытаясь снизить нагрузку на собственников помещений в многоквартирных домах». За время действия предложения с 1 сентября на счет оператора поступила оплата долгов с более чем 64 тысяч лицевых счетов.
Киселев добавил, что долг также можно реструктуризировать. В этом случае достаточно оплатить пеню.
Он также напомнил, что в Крыму с января 2022 года изменили механизм оказания мер социальной поддержки, и теперь собственники квартир в МКД из льготных категорий граждан оплачивают взносы на капремонт по счетам полностью, но потом получают от государства денежную компенсацию, равную размеру своей льготы.
Он отметил, что вопросы получения компенсаций курируют департаменты труда и соцзащиты населения в муниципальных округах.