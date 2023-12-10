11:21 (мск), источник: АиФ Волгоград
Вместо семги — судак. Волгоградцы готовятся к Новому году в новых реалиях
Экономными и оригинальными рецептами поделились жительницы региона и профессиональный повар.
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Десять праздничных дней — не только подарок народу от законодателей, но и головная боль для хозяек — чем кормить семью эти полторы недели счастливого безделья? О многом стоит заранее побеспокоиться.
Мы собрали советы наших читателей и опытных волгоградских хозяек.
Не потратить лишнего.
— Заранее, не дожидаясь предпраздничной суматохи, можно закупить овощи: картошку, свёклу, морковь, томаты, капусту, лук, — советует жительница Волгограда, домохозяйка Екатерина Наумова. — А ещё мы собираемся по две-три семьи и едем за покупками на оптовую ярмарку. Там мелким оптом закупаем овощи, мясо, рыбу, крупы, фрукты. В целом получается ощутимо выгоднее, чем покупать всё это в сетевых магазинах у дома.
Но покупать здесь стоит не всё: так, грецкие орехи выгоднее брать у дачников. Только при покупке подержите орех в руках — слишком лёгкий может оказаться прошлогодним или пустым.
— Ещё я наловчилась солить красную рыбу самостоятельно — получается намного выгоднее, чем покупать на рынке или вакуумированную в магазине, — говорит Екатерина. — Если повезёт, то в рыбине может обнаружиться икра, которую тоже можно посолить к празднику.
С помощью специального приспособления для приготовления ветчины или же обычной большой металлической банки и кастрюли можно самостоятельно сделать этот деликатес, причём он будет намного вкуснее покупного. Исходным сырьём может стать мясо, индейка или курица, можно поэкспериментировать и с рыбой.
Килька — наше всё.
Есть и более бюджетный вариант с рыбой.
— Из обычной кильки можно сделать настоящий деликатес к праздничному столу, — рассказала волжанка, домохозяйка Анна Никитина. — Начать готовку можно заранее, благо эта рыба хорошо хранится в холодильнике. Все пропорции берутся по вкусу, точной раскладки здесь нет.
Обычную кильку почистить, обрезать головы, нарезать кусочками и сложить в кастрюлю, желательно с толстым дном. Добавить лавровый лист, перец горошком, посолить по вкусу. Смешать по полстакана растительного масла и воды, (если рыбы много, то порцию заливки увеличить), залить ею рыбу на два пальца и тушить на минимальном огне четыре часа, после чего остудить и убрать в стеклянной банке в холодильник. Будут очень вкусные натуральные консервы.
— Есть у меня и секретный рецепт холодца, — продолжает Анна. — Его можно сделать быстро и недорого. Только купите готовый желатин, он сейчас продаётся в магазинах под названием «Заливное с приправами», а также купите рыбу. Если средства позволяют, то берите лосося, форель, если нет — подойдёт и судак.
На три-четыре крупных стейка понадобится примерно 2,5 л воды. Рыбу быстро отварить с лаврушкой и перцем, дольше пяти минут варить не надо. Остудить, разобрать рыбу, освободив её от костей. Рыбный бульон процедить и размешать в нём два пакетика заливного, прогреть на огне, не доводя по кипения. Желатин растворится очень быстро, после чего им можно залить рыбу, заранее красиво уложенную на тарелки вместе с лимоном и зеленью. Охладить и подать.
К рыбе — очень простой и сытный гарнир от повара Светланы Бойко.
— Пюре — как-то банально, а вы сделайте в праздники картошку запечённую, — советует Светлана. — Картофелины надо промыть с жёсткой щеткой, не очищать. Разрезать пополам, в каждой сделать небольшое углубление, в которое положить чуть сливочного масла, посыпать специями, запекать в противне, подлив воды, чтобы не подгорело. Когда картошка станет мягкой, посыпать каждую тёртым сыром и запекать, пока сыр не расплавится. При желании, помимо масла, можно добавить мелко нарезанной ветчины, зелени.
И ещё совет от профессионала: яйцо в выпечке можно заменить на банан — будет вкусно, бюджетно и оригинально. Это секрет вегетарианской кухни. Конечно, речь не идёт о безе
Совет.
Дачный эксперт «АиФ»-НП" Екатерина Богданова:
— Зелень на рынках тоже ощутимо подорожала, но её можно успеть вырастить самостоятельно. Наберите мелких луковичек, поставьте их в воду. К празднику зелёный лук у вас будет свой. Ещё можно посадить в небольшие лоточки на подоконнике микрозелень — свёклу, горох, рукколу, горчицу, кресс-салат… Пара недель, и получите сочные зелёные витаминные росточки.