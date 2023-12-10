09:29 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Потепление и снег с дождем ожидаются на следующей неделе в Беларуси
Днем столбики термометра будут не сильно отклоняться от привычного в последние годы зимой «каля нуля».
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Теплый океанический воздух с Атлантики придет в Беларусь на следующей недели, сообщил в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.
Эти воздушные массы принесут с собой потепление, мокрый снег, иногда с дождем, а также гололед и туманы. Понедельник и вторник будут облачными, пройдет снег, местами — снег с дождем, кое-где будет туман, на дорогах гололедица.
В ночь с понедельника на вторник ожидается от −3⁰С до +3⁰С, в первый день рабочей недели ожидается от −3⁰С до +1⁰С, во вторник — около 0⁰С.
«В середине недели инициатива в формировании погоды перейдет к области высокого атмосферного давления, сформированной во влажном воздухе с южных широт», — продолжил Дмитрий Рябов.
Это принесет облачную с прояснениями погоду, кратковременные осадки. На дорогах по-прежнему будет скользко. Ночью в среду от −3⁰С до +2⁰С, днем — от 0⁰С до −3⁰С.
В четверг, по словам синоптика, ожидаются осадки различной «степени тяжести». Местами возможен туман. Ночью прогнозируется от −3⁰С до + 2⁰С, в пятницу по северо-востоку до −7⁰С. Днем в четверг — от 0⁰С до −6⁰С, в пятницу — от −1⁰С до −5⁰С.
Воздушные массы с Балтийского моря к выходным принесут небольшой кратковременный снег. Возможны туманы. Ночью ожидается от −9⁰С по востоку до +2⁰С по западу, днем в субботу — от 0⁰С до −8⁰С, в воскресенье — около 0⁰С.