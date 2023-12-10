11:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Карантин по бешенству ввели в Боковском районе Ростовской области
Бешеного шакала ликвидировали рядом с хутором в Ростовской области, введен карантин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Боковском районе Ростовской области ввели карантин по бешенству. Это решение в декабре 2023 года утвердил губернатор Василий Голубев. Документ опубликован на портале правовой информации.
Носителем бешенства оказался дикий шакал. Очаг инфекции — «место добычи плотоядного» — зарегистрировали в 5 километрах от хутора Малаховского Земцовского сельского поселения. Неблагополучной зоной по бешенству признали территорию радиусом в 1 км, включая часть охотугодий.
Во время карантина запрещен ввоз и вывоз домашних животных, кроме вакцинированных от бешенства в течение 179 дней. Также временно остановлена охота, за исключением работы по регулированию численности животных. Нельзя проводить ярмарки.
Напомним, в ноябре 2023 года такой же карантин ввели в Кашарском районе.
Жителям Дона напоминают: бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться человек после нападения животного. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. От человека к человеку вирус не передается. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно обращаться в больницу.