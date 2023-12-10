11:33 (мск), источник: Rostof.ru
Ростовчан ждут снег и дожди
Сохранится сильный ветер.
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В донской столице на следующей неделе ожидается дождливая погода. Об этом сообщает ростовский Гидрометеоцентр.
— С понедельника по среду в городе будет идти снег с дождем, воздух прогреется до +2 градусов. Сохранится сильный ветер. В четверг и пятницу пройдут дожди, температура поднимется до +5 градусов. В субботу ростовчан ждет снег с дождем, — говорится в сообщении.