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11:33 (мск), источник: Rostof.ru

Ростовчан ждут снег и дожди

Сохранится сильный ветер.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Агентство «Москва»

В донской столице на следующей неделе ожидается дождливая погода. Об этом сообщает ростовский Гидрометеоцентр.

— С понедельника по среду в городе будет идти снег с дождем, воздух прогреется до +2 градусов. Сохранится сильный ветер. В четверг и пятницу пройдут дожди, температура поднимется до +5 градусов. В субботу ростовчан ждет снег с дождем, — говорится в сообщении.

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