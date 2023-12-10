12:44 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Кардиолог назвал действенный метод снижение давления — дыхание животом.
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О простом методе снижение давления без таблеток в своем телеграм-канале рассказал российский врач-кардиолог Марат Валеев. Это метод «подышать животом» или, как говорят медики, дифрагмальное дыхание.
Принять удобное положение, посидеть несколько минут с закрытыми глазами, расслабиться. Дышать, надувая живот.
«Я сам регулярно пользуюсь данным методом, и с уверенностью могу сказать, что он эффективен», — подчеркнул кардиолог.
Второй метод снижение давления от Марата Валеева — физическая активность в виде прогулок на свежем воздухе (30−40 мин) достаточно бодрым шагом, легких аэробных упражнений (30 мин), плавание, лыжи зимой, велосипед летом.
Третий метод — массаж головы и шейно-воротниковой зоны.
«К этому методу я бы относился с осторожностью, ибо важна квалификация специалиста. Пережав некоторые сосуды, можно сделать только хуже», — подчеркнул Марат Валеев и добавил, что, если вместе с давлением есть головная боль, головокружение, тошнота, мелькание мушек перед глазами — обратитесь к врачу для диагностики и назначения лечения.