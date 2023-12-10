15:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Комсомольская правда
Сомнологи сказали, как улучшить работу мозга за 30 минут после пробуждения
Ученые установили, что улучшит работу мозга после пробуждения.
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Ученые-сомнологи Института исследования стресса и факультета психологии Стокгольмского университета сказали, как улучшить работу мозга сразу после пробуждения. Статью о результатах исследования опубликовал журнал Journal of Sleep Research.
В основу исследования легла привычка некоторых людей переставлять будильник и не вставать сразу после пробуждения. Сомнологи провели два эксперимента, проверяя людей, встающих по первому будильнику, и тех, кто его переводит. Выяснилось, что характеристики сна оказались одинаковыми и при быстром, и при затяжном пробуждении. Также все ощущали сонливость сразу после подъема. Но дремота в течение 30 минут после пробуждения повышала мыслительные способности, не сказываясь при этом на уровне гормона кортизола. Кроме того, это помогало стать испытуемым сообразительнее в утренние часы.