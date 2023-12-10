16:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Информация о новорожденном малыше в Казани с именем Чушпан оказалась фейком
Свидетельств о рождении с таким именем не выдавалось.
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В исполкоме Казани опровергли информацию о том, что местная семья назвала своего новорожденного сына Чушпаном. Свидетельств о рождении с таким именем не выдавалось, заявили в мэрии.
Ранее в соцсетях распространили информацию, что семья из Казани дала своему новорожденному сыну имя Чушпан. Вдохновил их на это якобы просмотр сериала «Слово пацана». Утверждалось, что отчество у ребенка — Маратович.
О том, что означает слово «чушпан», «Комсомолка» сообщала ранее.