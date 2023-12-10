Главное
Спецоперация на Украине
16:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Информация о новорожденном малыше в Казани с именем Чушпан оказалась фейком

Свидетельств о рождении с таким именем не выдавалось.

Источник: Комсомольская правда

В исполкоме Казани опровергли информацию о том, что местная семья назвала своего новорожденного сына Чушпаном. Свидетельств о рождении с таким именем не выдавалось, заявили в мэрии.

Ранее в соцсетях распространили информацию, что семья из Казани дала своему новорожденному сыну имя Чушпан. Вдохновил их на это якобы просмотр сериала «Слово пацана». Утверждалось, что отчество у ребенка — Маратович.

О том, что означает слово «чушпан», «Комсомолка» сообщала ранее.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 10 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 9 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта