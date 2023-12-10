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10 декабря, источник: MOS.Ru

На маршруте М9 начали курсировать электробусы

На магистральном маршруте М9 теперь курсируют электробусы. Они вышли на линию вместе с автобусами, которые в будущем тоже будут заменены на этот экологичный транспорт. Экологичный транспорт постепенно заменяет автобусы на разных городских маршрутах, в первую очередь на наиболее востребованных.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Мы продолжаем заменять автобусы на экологичные электробусы по поручению Сергея Собянина. Их собирают российские производители, это сегодня лучший вид наземного городского транспорта. С июля электробусные маршруты запускаем практически каждую неделю. В первую очередь электробусы появляются на длинных и особенно востребованных у пассажиров направлениях, поездки становятся еще комфортнее», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Маршрут М9 тянется от Рижского вокзала через центр города до станции ЗИЛ Московского центрального кольца, в районе которой идет активное строительство жилых кварталов. Каждый будний день пассажиры совершают по нему более 11 тысяч поездок.

Москва продолжает развивать экологичный городской транспорт. Так, в столице курсирует свыше 1,3 тысячи электробусов более чем по 100 маршрутам в разных районах города. Парк таких машин Мосгортранса — крупнейший в Европе.

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