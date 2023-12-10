На маршруте М9 начали курсировать электробусы

«Мы продолжаем заменять автобусы на экологичные электробусы по поручению Сергея Собянина. Их собирают российские производители, это сегодня лучший вид наземного городского транспорта. С июля электробусные маршруты запускаем практически каждую неделю. В первую очередь электробусы появляются на длинных и особенно востребованных у пассажиров направлениях, поездки становятся еще комфортнее», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Маршрут М9 тянется от Рижского вокзала через центр города до станции ЗИЛ Московского центрального кольца, в районе которой идет активное строительство жилых кварталов. Каждый будний день пассажиры совершают по нему более 11 тысяч поездок.
Москва продолжает развивать экологичный городской транспорт. Так, в столице курсирует свыше 1,3 тысячи электробусов более чем по 100 маршрутам в разных районах города. Парк таких машин Мосгортранса — крупнейший в Европе.