16:13 (мск), источник: Комсомольская правда
В Татарстане сохранится аномально-холодная погода
Местами температура опустится до −35 градусов.
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В понедельник, 11 декабря, в Татарстане сохранится аномально-холодная погода. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Восточный ветер будет дуть со скорость 4−9 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 13 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью и утром составит −23..-28 градусов, местами до −30..-35 градусов. Максимальная температура днем будет −17..-22 градусов, местами в северных и восточных районах до −25 градусов. На дорогах гололедица.