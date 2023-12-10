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Спецоперация на Украине
16:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане сохранится аномально-холодная погода

Местами температура опустится до −35 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 11 декабря, в Татарстане сохранится аномально-холодная погода. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Восточный ветер будет дуть со скорость 4−9 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит −23..-28 градусов, местами до −30..-35 градусов. Максимальная температура днем будет −17..-22 градусов, местами в северных и восточных районах до −25 градусов. На дорогах гололедица.

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