10 декабря, источник: Комсомольская правда
Милонов добился отмены концерта рэпера Кишлака в Петербурге
Концерт рэпера Кишлака в Петербурге отменили после обращения Милонова к Смольному.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал об отмене концерта популярного среди молодежи музыканта Кишлака (Максима Фисенко. — Прим.ред.). Выступление 24-летнего рэпера было запланировано на 10 декабря в Петербурге. Народный избранник узнал о Кишлаке после обращений горожан и посчитал его творчество «опасным для жизни и здоровья граждан».
— Ранее я обратился к вице-губернатору Петербурга Борису Пиотровскому с просьбой запретить концерт Кишлака в Петербурге. В его текстах содержится пропаганда запрещенных веществ, нетрадиционных ценностей. И сейчас концерт отменен. Победа добра! — отчитался Милонов в своем Telegram-канале.
Фисенко пока не комментировал отмену концерта. Для справки — парень родился в Североморске. Занимается музыкой с 14 лет. Имеет яркую внешность — татуированное лицо. Поет не только в жанре рэпа, но и рока и хип-хопа. В колледже не доучился. Максим признавался, что его отец был алкоголиком и бил его мать. Кроме этого Кишлак заявлял, что у него диагностировано расстройство личности, поэтому его не вяли в армию. Псевдоним взял по названию родного района. В текстах парня встречается нецензурная брань.