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10 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Из минусов не вылезаем, что с погодой, что с затратами на отопление: В Молдове морозные дни, одеваемся теплее в домах и на улице

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 11 декабря 2023.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Зима в этом году в Молдове выдалась суровая.

Стоит только вспомнить, как в прошлом году экономили на отоплении.

В этом году так пока не получается.

Морозная погода будет и в понедельник, 11 декабря 2023.

Днем температура будет колебаться в пределах −1…+2 градусов.

Ночью — до — 2 градусов.

Переменная облачность.

Осадков не ожидается.

В последующие сутки погода существенно не изменится.

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 Военная спецоперация на Украине 11 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Военная спецоперация на Украине 10 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
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