10 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Из минусов не вылезаем, что с погодой, что с затратами на отопление: В Молдове морозные дни, одеваемся теплее в домах и на улице
Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 11 декабря 2023.
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Зима в этом году в Молдове выдалась суровая.
Стоит только вспомнить, как в прошлом году экономили на отоплении.
В этом году так пока не получается.
Морозная погода будет и в понедельник, 11 декабря 2023.
Днем температура будет колебаться в пределах −1…+2 градусов.
Ночью — до — 2 градусов.
Переменная облачность.
Осадков не ожидается.
В последующие сутки погода существенно не изменится.