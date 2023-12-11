04:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Житель Усть-Илимска погиб во время проведения СВО
Мужчине было 42 года.
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В Усть-Илимске простились с земляком, погибшим во время проведения СВО. Владимиру Сергеевичу Медведеву было 42 года. Об этом сообщает в своем телеграм-канале мэр города Анна Щекина.
Владимир родился и жил в Усть-Илимске. В 2000 году закончил профессиональное училище № 66, устроился машинистом экскаватора. Мужчина увлекался рыбалкой и охотой. О нем говорят, как об отзывчивом и добром человеке.
— Осенью 2022 года Владимир ушел в зону специальной военной операции. Его семья и близкие понесли огромную утрату. Выражаю искренние соболезнования от имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, от администрации города, от жителей города и от себя лично, — говорит Анна Щекина.