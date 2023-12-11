03:45 (мск), источник: АиФ Владивосток
Ипотека становится всё недоступнее в Приморье
Скопить на первоначальный взнос даже за 10 лет не могут уже 26,7 процента приморцев.
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Приморским семьям придётся копить на первый взнос по ипотеке дольше всего на Дальнем Востоке. Обычной семье на это потребуется 5 лет.
РИА Новости составили рейтинг российских регионов, где проще всего собрать средства, чтобы вступить в ипотеку. Приморский край занял в этом топе 38 место. Хуже по этому показателю обстоят дела только в Амурской области. Там копить на первоначальный взнос придётся 5,6 лет.
Составители рейтинга посчитали, сколько времени потребуется семье из двух работающих супругов и одного ребёнка скопить на первоначальный взнос, откладывая половину доходов за вычетом прожиточного минимума.
Проще всего это сделать в Магадане. Там на это уйдёт всего два с половиной года. Магаданская область по этому показателю стала второй в стране, пропустив вперёд только Ямало-Ненецкий автономный округ.
Кроме того, специалисты РИА Новости посчитали, какому количеству семей в регионах не удастся собрать средства на первоначальный взнос даже за 10 лет. В Приморье таких оказало 26,7 процентов.