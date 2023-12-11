03:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Похолодание и сильный ветер: синоптики озвучили прогноз погоды на 11 декабря
В Приморье температура воздуха опустится до −19°C.
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Погоду в Приморском крае в начале новой рабочей недели определяет гребень антициклона. Осадков 11 декабря не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, а вот на побережье жители Приморья почувствуют сильный ветер со скоростью 15−18 м/с. Температура воздуха днем может опуститься до отметки в −19°C, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.
Во Владивостоке сегодня сегодня небольшая облачность. Осадков не ожидается, но поднимется сильный северно-западный ветер. Температура воздуха днем −10…-12°C, понижение к вечеру до −13…-15°C.
В Уссурийске ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 4−7 м/с. Температура воздуха днем достигнет отметки в −10…-12°C, а ночью снизится до −17…-19°C.
В Находке также осадков не ожидается, небольшая облачность. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 4−13 м/с. Днем воздух прогреется до −6…8°C, ночью температура опустится −12…-14°C.