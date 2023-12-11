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03:23 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 11 декабря ожидается мороз до −35 градусов

11 декабря в городе ожидается сильный мороз.

Сейчас в Ричмонде: +8° 12 м/с 87% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Freepik

Красноярцев предупредили, что 11 декабря ожидается переменная облачность, днем без сильных осадков, ночью будет слабый снег, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть легкий ветерок.

Температура воздуха в Красноярске сильно понизится. Так, днем она достигнет −35 градусов, а также −41 градус ночью.

Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов и пешеходов просят быть осторожнее.

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