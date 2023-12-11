04:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Столбики термометров опустятся до −50 в Иркутской области 11 декабря
Погода в Иркутске 11 декабря 2023 года будет с температурой −29.
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Холода не отступают из Приангарья. До 12 декабря в области прогнозируют аномальные морозы. В верхнеленских и северных районах столбики термометров опустятся до −50. В областной столице ожидается температура на 11−17 градусов ниже климатической нормы. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 11 декабря 2023 года.
Погода в Иркутске 11 декабря
— В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В северных районах местами небольшой снег, в отдельных районах туман. Ветер переменный 2−7 м/с. Температура −27…-32, а в пониженных формах рельефа −37…-42 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 11 декабря 2023 года будет без осадков. Ветер переменный 1−6 м/с. Столбики термометров покажут −27…-29.
Кроме того, на Байкале ожидаются порывы ветра до 23 м/с.