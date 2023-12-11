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04:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Столбики термометров опустятся до −50 в Иркутской области 11 декабря

Погода в Иркутске 11 декабря 2023 года будет с температурой −29.

Сейчас в Ричмонде: +8° 12 м/с 87% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Холода не отступают из Приангарья. До 12 декабря в области прогнозируют аномальные морозы. В верхнеленских и северных районах столбики термометров опустятся до −50. В областной столице ожидается температура на 11−17 градусов ниже климатической нормы. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 11 декабря 2023 года.

Погода в Иркутске 11 декабря

— В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В северных районах местами небольшой снег, в отдельных районах туман. Ветер переменный 2−7 м/с. Температура −27…-32, а в пониженных формах рельефа −37…-42 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 11 декабря 2023 года будет без осадков. Ветер переменный 1−6 м/с. Столбики термометров покажут −27…-29.

Кроме того, на Байкале ожидаются порывы ветра до 23 м/с.

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