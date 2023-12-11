07:48 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Новосибирцы увидят пик метеорного потока Урсиды в самую длинную ночь декабря
Жители Новосибирска смогут увидеть пик последнего в этом году звездопада с 21 на 22 декабря.
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Это будет самая длинная ночь в году. И активность метеорного потока Урсиды, который начнется с 17 декабря, в этот момент как раз достигнет пика.
По данным Московского планетария, в атмосферу Урсиды будут входить на скорости 33 км/с, и можно будет увидеть падение до 10 метеоров в час. Луна, которая уже будет приближаться к фазе новолуния, не будет отсвечивать и мешать наблюдению.