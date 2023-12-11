07:21 (мск), источник: АиФ Владивосток
Электричек и станций во Владивостоке будет больше
Предполагается расширение сети маршрутов внутригородских электричек.
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Руководство Приморского края и ОАО «Российских железных дорог» обсудили направления развития пригородного электротранспорта, а также развитие внутригородских железнодорожных перевозок.
Как сообщил на встрече с губернатором Олегом Кожемяко замглавы ОАО «РЖД» Иван Колесников, предполагается расширение сети маршрутов внутригородских электричек, а также строительство новых посадочных платформ и приобретение подвижного состава. При этом городу необходимо развитие дорожно-транспортной сети, а именно — перехватывающих парковой в районах расположения железнодорожных станций.
Пассажиропоток на направлениях из краевого центра составляет порядка одной тысячи человек ежедневно и постоянно растёт как на маршрутах дальнего следования, так и пригородного сообщения. Количество пассажиров, отправленных РЖД на большие дистанции достигло 3,7 миллионов человек.
Растёт также популярность туристических маршрутов по схеме поезд+автобус к местам отдыха на берегу Японского моря в Хасанском районе Приморья. За лето 2023 года им воспользовались более 2350 пассажиров (+18,8% к 2022 году).
Со своей стороны ОАО «РЖД» наращивает мощности по перевозке пассажиров. В компании сообщили, что ведётся регулярное обновление подвижного состава и вокзальных комплексов, запускаются новые услуги и цифровые сервисы. С 2019 года на ДВЖД поступило семь современных электропоездов ЭП3Д для использования на пригородных направлениях в Приморском крае. В течение 2024 года на маршруты по Приморскому краю выйдут еще два подобных электропоезда.