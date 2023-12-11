Главное
Спецоперация на Украине
07:21 (мск), источник: АиФ Владивосток

Электричек и станций во Владивостоке будет больше

Предполагается расширение сети маршрутов внутригородских электричек.

Источник: Reuters

Руководство Приморского края и ОАО «Российских железных дорог» обсудили направления развития пригородного электротранспорта, а также развитие внутригородских железнодорожных перевозок.

Как сообщил на встрече с губернатором Олегом Кожемяко замглавы ОАО «РЖД» Иван Колесников, предполагается расширение сети маршрутов внутригородских электричек, а также строительство новых посадочных платформ и приобретение подвижного состава. При этом городу необходимо развитие дорожно-транспортной сети, а именно — перехватывающих парковой в районах расположения железнодорожных станций.

Расширение сети маршрутов городской электрички позволить снизить нагрузку на дорожную сеть. Но эти мероприятия должны сопровождаться дополнительными усилиями на территории Владивостока.

Пассажиропоток на направлениях из краевого центра составляет порядка одной тысячи человек ежедневно и постоянно растёт как на маршрутах дальнего следования, так и пригородного сообщения. Количество пассажиров, отправленных РЖД на большие дистанции достигло 3,7 миллионов человек.

Растёт также популярность туристических маршрутов по схеме поезд+автобус к местам отдыха на берегу Японского моря в Хасанском районе Приморья. За лето 2023 года им воспользовались более 2350 пассажиров (+18,8% к 2022 году).

Со своей стороны ОАО «РЖД» наращивает мощности по перевозке пассажиров. В компании сообщили, что ведётся регулярное обновление подвижного состава и вокзальных комплексов, запускаются новые услуги и цифровые сервисы. С 2019 года на ДВЖД поступило семь современных электропоездов ЭП3Д для использования на пригородных направлениях в Приморском крае. В течение 2024 года на маршруты по Приморскому краю выйдут еще два подобных электропоезда.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Самим рожать лень. У украинки отобрали дочь прямо во французском роддоме
Занимательная анатомия. У человека 100 органов, без которых можно жить
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта