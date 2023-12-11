05:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Мемориал памяти бойцам ОМОН «Ураган» открыли в Комсомольске-на-Амуре
Военнослужащие погибли при выполнении боевого задания в ДНР.
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Память погибших 12 бойцов ОМОНа «Ураган», погибших при выполнении боевого задания в Донецкой народной республике 20 июля 2022 года, почтили в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», их подвиг по защите нашей страны от нацизма увековечили на мемориале, который возвели на городском кладбище. Ранее, указом президента России Владимира Владимировича Путина, бойцы были посмертно награждены орденами Мужества.
По информации пресс-службы городской администрации Комсомольска-на-Амуре, мемориал установлен на месте захоронения героев — средства на него были выделены из краевого бюджета по личному поручению губернатора Михаила Дегтярева. Большую помощь в его создании оказали Восточный округ войск национальной гвардии и благотворители. Теперь комсомольчане никогда не забудут своих героев, сложивших голову за Отечество.
Отметим, что отряд «Ураган» был создан в Комсомольске-на-Амуре в 2018 году. Он формировался из числа опытных сотрудников спецподразделений Росгвардии и других правоохранительных ведомств. С начала специальной военной операции сотрудники отряда выполняют служебно-боевые задачи по защите мирных жителей Донбасса. Бойцы «Урагана» и сейчас участвуют в поддержании правопорядка в родном городе.
Напомним, что ранее имена земляков-героев из числа бойцов «Урагана» Даниила Кузьмина и Ильи Зубанова увековечили в Амурске — в честь военнослужащих в двух школах города установили памятные мемориальные таблички.