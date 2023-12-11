06:30 (мск), источник: АиФ Красноярск
Красноярские пайщики кооператива «АгроВклад» обратились к Владимиру Путину
После бегства агромагната Гольдмана оставшиеся без сбережений люди записали видеообращение на прямую линию Владимира Путина.
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В Красноярске обманутые пайщики кооператива «АгроВклад», учредителем которого был экс-депутат Законодательного собрания Роман Гольдман, записали видеообращение на прямую линию президента.
Видео корреспонденту krsk.aif.ru прислала руководитель инициативной группы Анна.
В нём отчаявшиеся вкладчики просят Владимира Путина подключить все силовые структуры, чтобы помочь вернуть деньги пайщикам, которых насчитывается 2,5 тысячи. По оценке правоохранительных органов, сумма, которую задолжал кооператив «АгроВклад» составила более одного миллиард рублей.
Однако, как рассказала корреспонденту krsk.aif.ru руководитель инициативной группы пайщиков, сумма эта в два раза больше.
Напомним, агромагнат Роман Гольдман покинул страну 30 октября, прихватив деньги своих пайщиков. До этого он вывез из России свою семью. В отношении экс-депутата Заксобрания Гольдмана возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.