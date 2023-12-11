05:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе обещают морозы до −40 градусов
Прогноз распространила Единая дежурно-диспетчерская служба.
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ЕДДС города Новокузнецка распространила прогноз погоды на 11 декабря, который обещает серьёзные морозы: ночью до −38 градусов по Цельсию, днём −30−35 градусов.
Кузбассовцев призывают не выходить на улицу без крайней необходимости и очень тепло одеваться, причём одежда должна быть многослойной.
Ранее мы писали о том, при какой температуре дети в Кемеровской области могут не ходить в школу.