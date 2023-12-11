Главное
Спецоперация на Украине
05:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе обещают морозы до −40 градусов

Прогноз распространила Единая дежурно-диспетчерская служба.

ЕДДС города Новокузнецка распространила прогноз погоды на 11 декабря, который обещает серьёзные морозы: ночью до −38 градусов по Цельсию, днём −30−35 градусов.

Кузбассовцев призывают не выходить на улицу без крайней необходимости и очень тепло одеваться, причём одежда должна быть многослойной.

Ранее мы писали о том, при какой температуре дети в Кемеровской области могут не ходить в школу.

«Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта