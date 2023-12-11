06:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Жители Кузбасса стали меньше курить
По данным Центра общественного здоровья и медпрофилактики, почти 2000 человек обратились за помощью к медикам для избавления от вредной привычки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Кузбассовцы стали чаще отказываться от курения, этом это говорят цифры: за 11 месяцев 2023 года 1680 человек обратились к медикам, чтобы им помогли избавиться от вредной привычки.
По данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, это на 9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Если человек решил избавиться от табачной зависимости, можно прийти в Школу отказа от курения на базе Кузбасского наркодиспансера (тел. 8 (3842) 35−27−76), Новокузнецкого наркодиспансера (тел. 8 (3843) 72−48−51) либо в Прокопьевский наркодиспансер (тел. 8−905−907−00−03).