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06:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Жители Кузбасса стали меньше курить

По данным Центра общественного здоровья и медпрофилактики, почти 2000 человек обратились за помощью к медикам для избавления от вредной привычки.

Кузбассовцы стали чаще отказываться от курения, этом это говорят цифры: за 11 месяцев 2023 года 1680 человек обратились к медикам, чтобы им помогли избавиться от вредной привычки.

По данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, это на 9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Если человек решил избавиться от табачной зависимости, можно прийти в Школу отказа от курения на базе Кузбасского наркодиспансера (тел. 8 (3842) 35−27−76), Новокузнецкого наркодиспансера (тел. 8 (3843) 72−48−51) либо в Прокопьевский наркодиспансер (тел. 8−905−907−00−03).

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