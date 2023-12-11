Красноярцы готовы потратить на новогодние подарки около 17 тыс рублей

В 2022 году эта сумма равнялась 15 тыс руб., в 2021 году — 16 тыс руб., в 2020 году — 14,5 тыс руб., в 2019 году — 15 тыс руб.
В целом подарки на Новый год планируют дарить 82% россиян, это на 6% больше, чем годом ранее, пишет SuperJob.
Чаще всего поздравляют родственников. 17% россиян сделают подарок себе, 14% — коллегам (и это максимальное число за 5 лет).
Среди населения городов-миллионников самый большой бюджет на подарки в Москве (в среднем 18000 рублей), Красноярске (17200 рублей) и Ростове-на-Дону (16500 рублей). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (16000 и 15900 рублей соответственно). В Новосибирске и Казани планируют уложиться в меньший бюджет (13200 и 13300 рублей).