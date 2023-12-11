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09:27 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Почетным жителям Волгоградской области назначили льготы на оплату ЖКУ

В регионе запустили механизм ежемесячной денежной выплаты некоторым волгоградцам с целью компенсировать 50% затрат на оплату коммунальных услуг.

Источник: МК.RU Волгоград

Областной комитет соцзащиты населения утвердил приказ, согласно которому на получение компенсации имеют право лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Волгоградской области», которые вместе с тем постоянно проживают на территории региона.

Льгота может быть предоставлена лишь на одно жилое помещение — место жительства почетного гражданина.

А также еще одним важным условием для получения меры соцподдержки является отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги за последние 3 года.

Отметим, что приказ о назначении социальных выплат действует с 8 декабря 2023 года.

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