Почетным жителям Волгоградской области назначили льготы на оплату ЖКУ

Областной комитет соцзащиты населения утвердил приказ, согласно которому на получение компенсации имеют право лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Волгоградской области», которые вместе с тем постоянно проживают на территории региона.
Льгота может быть предоставлена лишь на одно жилое помещение — место жительства почетного гражданина.
А также еще одним важным условием для получения меры соцподдержки является отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги за последние 3 года.
Отметим, что приказ о назначении социальных выплат действует с 8 декабря 2023 года.