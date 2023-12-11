Главное
Спецоперация на Украине
07:34 (мск), источник: АиФ Уфа

Третьеклассник из Башкирии спас на пожаре двух сестренок

Юный герой вытащил их из горящего дома через окно.

Источник: Администрация Иглинского района РБ

В селе Иглино ученик третьего класса средней школы № 3 Дмитрий Насыров, рискуя собственной жизнью, спас из горящего дома своих двух младших сестренок.

«Дима — самый старший из детей. До приезда пожарных в сильно задымленном доме он передал девочек через окно соседям, а потом выбрался и сам».

сообщили в МЧС

Его отметили медалями «За спасение на пожаре» и «За проявленное мужество».

 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС