07:34 (мск), источник: АиФ Уфа
Третьеклассник из Башкирии спас на пожаре двух сестренок
Юный герой вытащил их из горящего дома через окно.
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В селе Иглино ученик третьего класса средней школы № 3 Дмитрий Насыров, рискуя собственной жизнью, спас из горящего дома своих двух младших сестренок.
«Дима — самый старший из детей. До приезда пожарных в сильно задымленном доме он передал девочек через окно соседям, а потом выбрался и сам».
Его отметили медалями «За спасение на пожаре» и «За проявленное мужество».