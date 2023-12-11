07:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Реки из нечистот»: «вопиющая» ситуация во Владивостоке возмущает жителей
«На дороге ледовая каша», — пишут очевидцы в сети.
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В столице ДФО образовалась огромная наледь. О текущем положении сообщает ИА PrimaMedia.
В районе Снеговой пади течет канализация перед поворотом на Карьерную. Жители жалуются, что вода активно поступает на дорогу.
«Дорога скользкая. Воды стало еще больше, чем вчера», — сообщают очевидцы.
В пабликах ведется активное обсуждение ситуации: «На дороге вода и ледовая каша», «Реки из нечистот заполняют дорогу, стоит смрад», «Чуть не попал в ДТП вчера из-за гололеда».