08:18 (мск), источник: Nakanune.ru
В Екатеринбурге из-за морозов ограничили скорость трамваев и троллейбусов
В понедельник в Екатеринбурге ввели ограничения скорости общественного транспорта. Причиной стали сильные морозы.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в связи с низкой температурой воздуха введено ограничение скорости троллейбусов до 25 км/час, трамваев — до 20 км/час.
Ранее синоптики рассказали, когда аномальные морозы покинут Средний Урал. Это должно произойти в ближайшие дни.
Напомним, в минувшее воскресенье в Екатеринбурге на улице Онуфриева загорелся троллейбус.