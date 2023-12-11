08:44 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до — 44° C
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на
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Новая неделя стартовала c морозной погодой, которая в предстоящие дни сохранится на большей части Казахстана, это связано с влиянием арктического антициклона.
«12−13 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге и юго-востоке страны пройдет снег, в горных районах 12 декабря — сильный снег», — рассказали синоптики.
На юге и востоке Казахстана ожидается усиление ветра, в горных районах — туманы.
«С 14 декабря Арктический антициклон начнет смещаться в северо-восточном направлении и центр высокого барического образования установится над востоком Казахстана».РГП «Казгидромет».
На западную часть республики начнет поступать менее холодный воздух, с чем ожидается повышение температуры воздуха и спад морозов в ночные часы на западе до 5−16 мороза, на северо-западе до 15−35 мороза, на севере до 25−38 мороза.