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08:44 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до — 44° C

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12—14 декабря, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +8° 12 м/с 87% 751 мм рт. ст. +10°

Новая неделя стартовала c морозной погодой, которая в предстоящие дни сохранится на большей части Казахстана, это связано с влиянием арктического антициклона.

«12−13 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на востоке, юге и юго-востоке страны пройдет снег, в горных районах 12 декабря — сильный снег», — рассказали синоптики.

На юге и востоке Казахстана ожидается усиление ветра, в горных районах — туманы.

12—13 декабря температура воздуха ночью прогнозируется:

  • на северо-западе и в центре 25−38 мороза, на севере 30−38 мороза, на крайнем севере и северо-западе страны 40−44 мороза, на востоке республики 20−38 мороза,
  • 14 декабря в отдельных районах до 40−42 мороза, на юге и юго-востоке ожидается понижение до 25−30, в горных районах 33−38 мороза.

«С 14 декабря Арктический антициклон начнет смещаться в северо-восточном направлении и центр высокого барического образования установится над востоком Казахстана».РГП «Казгидромет».

На западную часть республики начнет поступать менее холодный воздух, с чем ожидается повышение температуры воздуха и спад морозов в ночные часы на западе до 5−16 мороза, на северо-западе до 15−35 мороза, на севере до 25−38 мороза.

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