09:50 (мск), источник: АиФ Пермь
Метеорологи анонсировали конец морозов в Пермском крае в декабре 2023 года
15 декабря воздух прогреется до −8 градусов.
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Метеорологи анонсировали конец морозов в Пермском крае в декабре 2023 года.
Как сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», холодная погода начнёт постепенно отступать на восток, однако возвращение тепла, заток которого начнётся во второй половине недели, не будет быстрым: морозы простоят в Прикамье ещё несколько дней.
«Среднее отклонение температуры воздуха от климатической нормы ожидается на уровне −8… −10°С, но в течение недели распределяться будет неоднородно: от −16… −18°С в начале трудовой недели до −3°С в конце. В целом неделя в западной части региона ожидается теплее, чем в восточной из-за более плотного облачного покрова».
11 декабря в Пермском крае будет −27… −22 градусов. 12 декабря температура воздуха останется на тех же отметках, а днём 13 декабря в Пермском крае столбик термометра может подняться до −21… −16 градусов. 14 декабря температура может достигнуть −17… −12. Днём 15 декабря воздух может прогреться до −13… −8 градусов.