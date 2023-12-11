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09:50 (мск), источник: АиФ Пермь

Метеорологи анонсировали конец морозов в Пермском крае в декабре 2023 года

15 декабря воздух прогреется до −8 градусов.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: Аргументы и факты

Метеорологи анонсировали конец морозов в Пермском крае в декабре 2023 года.

Как сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я», холодная погода начнёт постепенно отступать на восток, однако возвращение тепла, заток которого начнётся во второй половине недели, не будет быстрым: морозы простоят в Прикамье ещё несколько дней.

«Среднее отклонение температуры воздуха от климатической нормы ожидается на уровне −8… −10°С, но в течение недели распределяться будет неоднородно: от −16… −18°С в начале трудовой недели до −3°С в конце. В целом неделя в западной части региона ожидается теплее, чем в восточной из-за более плотного облачного покрова».

рассказали специалисты

11 декабря в Пермском крае будет −27… −22 градусов. 12 декабря температура воздуха останется на тех же отметках, а днём 13 декабря в Пермском крае столбик термометра может подняться до −21… −16 градусов. 14 декабря температура может достигнуть −17… −12. Днём 15 декабря воздух может прогреться до −13… −8 градусов.

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