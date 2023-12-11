09:59 (мск), источник: Om1.ru
Виталий Хоценко назвал проблемные адреса в Омске, куда не может поступить тепло
По ним глава региона поручил провести работу по возобновлению теплоснабжения.
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Сегодня, 11 декабря, губернатор Виталий Хоценко провёл штаб по ситуации с теплоснабжением города. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.
По словам Хоценко, на ТЭЦ-5 работают восемь энергокотлов — сегодня ночью добавили к одному работающему мазутному котлу ещё один резервный.
«Температура по всем лучам, кроме Октябрьского, уже не средняя 103 градуса, а около 110 и более, что выше на 7−10 градусов по сравнению со вчерашними показателями. Пока не дотягивает только Октябрьский луч, но в ближайшее время и его приведут к нужному значению. Кроме того, видим, что система начала прогреваться, так как вода возвращается на станцию не 56−58 градусов, как было ранее, а уже 60−63 градуса».
Однако, по словам Хоценко, есть ряд проблемных адресов, откуда поступает больше всего обращений. Это Кемеровская, 17, Волховстроя, 18−20 и ряд других домов.
«По ним поручил мэру города Сергею Николаевичу Шелесту и руководителю Госжилинспекции Александру Валериановичу Кирееву, Тепловой компании, “Омск РТС” провести работу по оперативному возобновлению нормальной подачи тепла на этих адресах, а также сделать поквартирный обход», — рассказал Виталий Хоценко.