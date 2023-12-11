09:41 (мск), источник: Комсомольская правда
Из столицы Татарстана в Грозный запустят железнодорожный рейс
По каким дням будут курсировать поезда, пока неизвестно.
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РЖД ввел новый график движения поездов и новые маршруты. Теперь Казань и Грозный свяжет железнодорожное сообщение, сообщает пресс-служба компании.
По каким дням будут курсировать поезда, пока неизвестно. В общем по новому графику будет курсировать 614 поездов дальнего следования. Это на 16 единиц больше, чем было введено ранее.
Обновленный график будет действовать до 8 декабря 2024 года.
Напомним, в Татарстане с 10 декабря изменилось расписание движения пригородных поездов.