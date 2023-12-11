14:32 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 12 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Можно ли затевать уборку и мыться?
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12 декабря верующие вспоминают святого Парамона, в народном календаре — день Парамона Зимоуказателя. В старину было принято делать прогнозы на следующий год при помощи снега. Так, считалось, что если к этой дате снежный покров достаточно плотный, то урожай будет хорошим. Если зима оказывалась бесснежной, наши предки опасались голода.
Народные приметы на 12 декабря: что нельзя делать
На Парамона Зимоуказателя следует проявлять осторожность в денежных вопросах. Крупные покупки лучше отложить на другое время. Есть риск потерять свои накопления или приобрести некачественную вещь.
Принимать решения об инвестициях или вкладах 12 декабря также не стоит. Можно допустить серьезную ошибку, которая приведет к нищете.
Под запретом также работа с документами. Максимум, что можно сделать, — ознакомиться с ними. Подпись на бумагах лучше не ставить: вас могут обмануть.
12 декабря — день, когда нельзя ни с кем ссориться. Пустяковый спор может перерасти в драку и закончиться враждой. Оппонент вряд ли сможет воспринять вашу критику адекватно, поэтому лучше держать ее при себе, если не хотите вражды.
Сплетничать и сквернословить в эту дату может быть опасно. Нарушившим запрет может грозить 40 бед, в том числе серьезные болезни.
Затевая работу по дому, отложите в сторону веники и тряпки. Ими можно вымести или стереть удачу, мир и благополучие. Не удивляйтесь потом, что у вас пропадают деньги и портятся отношения в семье.
Женщинам не стоит мыть голову 12 декабря. Согласно поверьем, расплатой за непослушание станут частые головные боли.
Тем, у кого есть дети, нельзя их подстригать. Вместе с волосами вы лишите свое чадо ума.
Поскольку дата приходится на Рождественский пост, будьте аккуратны с едой. Употреблять в пищу продукты животного происхождения категорически запрещается. Нельзя пить спиртные напитки.
Если к вам кто-то обратится за помощью, не отказывайте ему. Можно одалживать деньги и делиться своими вещами. Жадным людям не повезет: в скором времени они лишатся чего-то важного.
Также 12 декабря лучше не болтать лишнего. Тому, кто привык хвастаться, могут позавидовать и сглазить его удачу. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Народные приметы на 12 декабря: что можно делать
На Руси 12 декабря было принято готовить пироги. Разумеется, выпечка должна быть постной. К столу следовало пригласить родных, соседей и друзей. Считалось, что в этом случае, хозяевам всегда будет сопутствовать удача.
Чтобы в доме всегда водились деньги, 12 декабря попросите у знакомых что-то съедобное. Можно взять у них сахар. Тогда жизнь в следующем году будет сладкой.
В старые времена люди верили, что в Парамонов день по улицам ходит зима в шкуре медведя. Она стучит во все дома и напоминает хозяевам, чтобы не забывали топить печь и варить кашу.
Хорошо в этот день сходить в баню. Тогда не будете болеть весь следующий год.
Приметы о погоде на 12 декабря
Сильный ветер с утра, согласно наблюдениям наших предков, обещает ухудшение погоды. В ближайшие дни температура понизится на несколько градусов.
Снегопад 12 декабря указывает на снежную погоду в течение всей зимы. Весна придет позже обычного.
Яркие звезды в ночном небе сулят погожий день. О потеплении может предупреждать небольшой туман.
Именинники 12 декабря
12 декабря именины отмечают Денис, Иван, Федор и Николай. Также поздравить нужно Даниила и Парамона.
Те, у кого на эту дату приходится День рождения, отличаются завидным постоянством и уверенностью в себе. Они не пасуют перед трудностями и смело принимают вызовы судьбы. Такие люди — прирожденные лидеры, они комфортно чувствуют себя в кресле начальника и не боятся брать на себя ответственность.