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11:03 (мск), источник: РИА Новости

В Приангарье полицейские патрулируют улицы в поисках медведя

В поселке Невон полицейские патрулируют улицы в поисках медведя.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. В поселке Невон на улицах гуляет молодой медведь и крадет еду у собак, организовано патрулирование, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

В дежурную часть полиции в поселке Невон Усть-Илимского района поступили сообщения от жителей о том, что вблизи населенного пункта замечен молодой медведь. На видео, снятом очевидцем, медведь грызет замерзшую собачью еду. Агрессии к людям и животным не проявляет.

«Косолапый разгуливает, в том числе, и по улицам поселка в поисках еды и “похищает” порции у собак… В целях обеспечения безопасности населения и недопущения инцидента, который может произойти, сотрудниками полиции организовано патрулирование улиц в дневное и ночное время», — говорится в сообщении.

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