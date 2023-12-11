11:03 (мск), источник: РИА Новости
В Приангарье полицейские патрулируют улицы в поисках медведя
В поселке Невон полицейские патрулируют улицы в поисках медведя.
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ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. В поселке Невон на улицах гуляет молодой медведь и крадет еду у собак, организовано патрулирование, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В дежурную часть полиции в поселке Невон Усть-Илимского района поступили сообщения от жителей о том, что вблизи населенного пункта замечен молодой медведь. На видео, снятом очевидцем, медведь грызет замерзшую собачью еду. Агрессии к людям и животным не проявляет.
«Косолапый разгуливает, в том числе, и по улицам поселка в поисках еды и “похищает” порции у собак… В целях обеспечения безопасности населения и недопущения инцидента, который может произойти, сотрудниками полиции организовано патрулирование улиц в дневное и ночное время», — говорится в сообщении.