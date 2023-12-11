09:51 (мск), источник: Комсомольская правда
В Севастополе приостановили движение пассажирские катера
Это связано с водолазными работами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В понедельник, 11 декабря, в Севастополе приостановили движение пассажирские катера. Об этом сообщает Telegram-канал городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Пассажирские катера на линии «Артиллерийская бухта — Северная» приостанавливают движение, — говорится в сообщении.
Такое решение связано с проведением водолазных работ. Сколько именно времени не будут ходить катера, не сообщается. Однако известно, что это зависит от того, сколько продлятся водолазные работы.