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Спецоперация на Украине
09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе приостановили движение пассажирские катера

Это связано с водолазными работами.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 11 декабря, в Севастополе приостановили движение пассажирские катера. Об этом сообщает Telegram-канал городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Пассажирские катера на линии «Артиллерийская бухта — Северная» приостанавливают движение, — говорится в сообщении.

Такое решение связано с проведением водолазных работ. Сколько именно времени не будут ходить катера, не сообщается. Однако известно, что это зависит от того, сколько продлятся водолазные работы.

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