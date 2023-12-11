16:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Мэр Казани призвал стирать пакеты для сокращения потребления пластика
Мэр Казани Ильсур Метшин призвал стирать пакеты для сокращения потребления пластика. Об этом он заявил в ходе делового понедельника.
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По его словам, его учитель по английскому языку стирает пакеты, чтобы их повторно использовать. «Человек самодостаточный и может себе позволить. Но это не про деньги, это про уважение к природе, экологии и завтрашнему дню Казани», — отметил мэр, добавив, что такую проблему можно решить только с помощью переработки и раздельного сбора мусора.
«Мы не можем отложить это на потом, иначе в прямом смысле мы просто утонем в мусоре. Те объемы мусорообразования, которые на нас обрушились, это губительно для города. И коль скоро подавляющее большинство, я надеюсь и уверен, хотят жить в Казани и хотят, чтобы благополучно и в здоровой атмосфере росли дети и внуки, мы это должны осознать вместе, а задача донести эту проблему (а это действительно проблема) сидящих в зале руководителей и моя в том числе. Поэтому для нас этот вопрос — один из самых главных и приоритетных на ближайшие годы», — сказал Метшин.
Он поручил заняться этим вопросом главе исполкома Казани Рустему Гафарову. По его словам, Казань должна справиться с этим и найти пути решения.
«Ъ-Казань».