10:07 (мск), источник: Комсомольская правда
В Казани еще 19 пешеходных переходов оборудуют камерами видеонаблюдения
Эти работы выполнят в ближайшие два года.
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В Казани еще 19 пешеходных переходов оборудуют камерами видеонаблюдения. Эти работы выполнят в ближайшие два года, сообщает Управление информационных технологий и связи исполкома города.
В настоящее время видеонаблюдение ведется на 39 надземных и подземных пешеходных переходах. В 2024—2025 годах они появятся еще в 16 подземных и 3 надземных пешеходных переходах.
Ранее в мэрии Казани заявили, что видеонаблюдением охвачено более 50% жилого сектора, парков и скверов. В Татарстане функционируют около 42 тысяч камер. Это помогло раскрыть порядка тысячи преступлений и выявить 760 административных правонарушений.