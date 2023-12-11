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Спецоперация на Украине
10:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани еще 19 пешеходных переходов оборудуют камерами видеонаблюдения

Эти работы выполнят в ближайшие два года.

Источник: Комсомольская правда

В Казани еще 19 пешеходных переходов оборудуют камерами видеонаблюдения. Эти работы выполнят в ближайшие два года, сообщает Управление информационных технологий и связи исполкома города.

В настоящее время видеонаблюдение ведется на 39 надземных и подземных пешеходных переходах. В 2024—2025 годах они появятся еще в 16 подземных и 3 надземных пешеходных переходах.

Ранее в мэрии Казани заявили, что видеонаблюдением охвачено более 50% жилого сектора, парков и скверов. В Татарстане функционируют около 42 тысяч камер. Это помогло раскрыть порядка тысячи преступлений и выявить 760 административных правонарушений.

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