10:21 (мск), источник: Нижегородская правда
Кремлевский бульвар украсили к Новому году в Нижнем Новгороде
Деревья подсветили светодиодными гирляндами, а на их ветках разместились фигуры птиц.
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Кремлевский бульвар в Нижнем Новгороде украсили к Новому году. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев в своем telegram-канале.
Бульвар украсили по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Деревья подсветили светодиодными гирляндами, а на их ветках разместились фигуры птиц.
«В этом году из шести реализуемых нами национальных проектов “Туризм и индустрия гостеприимства” стал для Нижнего новым. Про то, что нового благодаря ему появилось в городе, последнее время неоднократно рассказывал. Это и смотровые площадки с биноклями, и тактильные макеты нижегородских достопримечательностей, и новая удобная навигация и многое другое», — отметил Шалабаев.
Напомним, иллюминация украсит Нижний Новгород к Новому году и Рождеству. Праздничный декор появится почти в 50 общественных пространствах во всех районах города.