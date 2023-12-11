11:29 (мск), источник: АиФ Омск
Авария на омской ТЭЦ-5 повлияет на экологию города
Из-за сильных морозов ТЭЦ-5 будет вынуждена использовать мазутные котлы на полную мощность.
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Омский экоблогер и член Общественной палаты России Владимир Лифантьев в своём Telegram-канале опубликовал промежуточные итоги аварии на омской ТЭЦ-5, из-за которой жители трёх районов города мёрзли в сильный мороз.
Лифаньтев рассказал, что из-за низкой температуры и аварии, на ТЭЦ-5 запустили два мазутных котла, которые работают без фильтров. Эколог объяснил, что теперь в воздух будут выбрасываться не только продукты горения самого грязного угля в мире, но и продукты горения от мазута. Из-за этого в воздухе огромный объём выбросов серы, азота и мазутной сажи.
К тому же, производственные мощности ТГК-11 сильно изношены, что ставит под вопрос реализацию проекта «Чистый воздух». Лифаньтев отметил, что руководство ТГК-11 закладывало фильтры, которые не работают во время использования аварийных котлов.
В добавок ко всему, из-за морозов в регионе объявлен режим НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) во время которых вредные примеси в воздухе рассеиваются намного медленнее. Об этом сообщается в Telegram-канале Обь-Иртышского УГМС.