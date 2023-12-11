11:12 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году
Жителям Башкирии напомнили о праздничных днях в 2024 году. Об этом сообщила министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова.
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Новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся до 8 января 2024 года. Праздничные выходные с 6 и 7 января, которые выпали на субботу и воскресенье, перенесены на другие даты. Выходной 6 января переносится на 10 мая, а 7 января — на вторник 31 декабря.
Следующими после новогодних будут длинные праздничные дни в феврале. На День защитника Отечества жители отдохнут с 23 по 25 февраля, а на международный женский день с 8 по 10 марта.
Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.
В июне в рамках празднования Дня России жители отдохнут 12 июня, а на День народного единства (3−4 ноября).
Жителей Башкирии также ожидают дополнительные праздничные выходные в честь мусульманских праздников Ураза-байрам — 10 апреля и Курбан-байрам с 16 по 17 июня.