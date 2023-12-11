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10:46 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининградской области сосчитали автомобили

В 2022 году доля легковых автомобилей, работающих на газовом моторном топливе, в Калининградской области составляла 0,3%.

Источник: KaliningradToday

По сравнению с 2014 годом она осталась неизменной. Доля грузовых автомобилей за этот же период выросла с 0,6% до 2,2%, а автобусов с 0,8% до 2,6%.

По соотношению электромобилей к общему количеству автомобилей Калининградская область в 2022 году занимала 12 место — вслед за Москвой, имея долю в 0,3% (в Москве — 0,4%). Самая высокая в стране доля электромобилей в Еврейской автономной области — 4,3%. Следом — Приморский край с 3,2% электроавтомобилей.

Всего же в Калининградской области на конец 2022 года насчитывалось 447711 автомобилей, 0,2% из которых имели гибридную силовую установку.

Соответствующие данные приводит Калининградстат.

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