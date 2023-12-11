11:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Восстановленный в Воронеже Ил-96−400Т успешно совершил первый рейс
Он приземлился в аэропорту «Жуковский» с коммерческим грузом из-за рубежа.
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Грузовой самолет Ил-96−400Т, восстановленный на воронежском предприятии ВАСО, приступил к работе в авиакомпании Sky Gates Airlines. В воскресенье, 10 декабря, он перевозил первый коммерческий груз товаров из-за рубежа и успешно приземлился в подмосковном аэропорту «Жуковский».
В компании «Ильюшин Финанс и Ко.», являющейся частью госкорпорации «Ростех», отметили, что на ВАСО провели большую работу по техобслуживанию самолета, долгое время хранившегося в ангаре.
— Возвращен в строй один из флагманов российской транспортной авиации, он поступил очень вовремя, так как сейчас услуги по грузовым авиаперевозкам крайне востребованы, — заявил генеральный директор ИФК «Ильюшин Финанс и Ко.» Михаил Подхватилин.
Справка «КП».
Ил-96−400Т — грузовая версия борта семейства российских широкофюзеляжных самолетов Ил-96. Максимальная масса коммерческой загрузки — 92 тонны. Дальность полета при максимальной нагрузке — 5000 километров. При загрузке 40 тонн самолет может совершить перелет на 12 тысяч км.