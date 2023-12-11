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12:20 (мск), источник: Om1.ru

Студенты ОмГУ из-за морозов вынуждены учиться в куртках

В отдельных местах образовалась наледь.

Источник: Om1.ru

Студенты ОмГУ в соцсетях пожаловались на холод в аудиториях. На занятия им приходится ходить в куртках, об этом просят сами преподаватели. В одном из помещений на трубе образовалась наледь.

«В аудиториях по ощущениям градусов 8−10, студенты мёрзнут сидя даже в куртках, с окон тянет холодом», — сообщается в жалобе.

О каком корпусе идёт речь в жалобе не сообщается. Отметим, что все котлоагрегаторы ТЭЦ-5 запустили на полную мощность, включая резервные.

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