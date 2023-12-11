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Спецоперация на Украине
12:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Жители Междуреченска отправили в зону СВО более 3 тыс. порций сухих супов

Они разработали собственную их рецептуру.

Волонтёры объединения «Частичка тепла тебе, сынок» при храме Николая Чудотворца в Междуреченске отправили бойцам СВО более 3 тысяч порций сухих супов. О их работе рассказало издание «ВЕСТИ КУЗБАСС».Неравнодушные женщины больше года готовят сухие супы по собственной рецептуре. Этим рецептом они поделились на мастер-классе в воскресной школе. Как отмечают «ВЕСТИ», сейчас в меню четыре вида полуфабрикатов: рассольник, харчо, картофельный суп с курицей и борщ. Кроме супов хозяйки отправляют сухари, витаминную смесь для напитка, медово-ореховую смесь и намазку из сала, перекрученного с чесноком и колбой. На постоянной основе сухие супы готовят шесть человек у себя дома, другие волонтёры заготавливают ингредиенты с собственных дач и огородов. Изготовление полуфабрикатов, как отмечают активисты, занимает много времени. Для того, чтобы подготовить ведро картофеля, его нужно почистить и 12 часов сушить, а некачественно сделанные заготовки отбраковываются. Поэтому всех новых волонтёров предварительно готовят и обучают на общих собраниях.

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