14:07 (мск), источник: Сиб.фм
В Новосибирской области восстановили теплоснабжение в поселке Линево
После устранения аварии тепло вернулось в 27 многоквартирных домов и в пять социальных объектов в поселке Линево Новосибирской области.
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6 декабря в поселке Линево под Искитимом произошел порыв на магистральном трубопроводе, в результате без отопления осталось 27 многоквартирных домов и пять социальных объектов.
Как сообщил Денис Архипов, министр ЖКХ региона, дефект оперативно устранили, но при запуске системы обнаружили еще четыре дефекта. Ремонт продолжался до 9 декабря. Для ликвидации были задействованы специалисты из соседних населенных пунктов, Искитима и Новосибирска — работало 88 человек и 22 единицы техники.
11 декабря все дома вновь получили отопление.
Напомним, что в Новосибирске жители поселка Тихий просят о помощи Президента РФ.