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14:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Первоуральске возникли проблемы с вывозом мусора

По неофициальным данным, проблема с вывозом мусора возникла из-за холодов.

Источник: Аргументы и факты

На территории Первоуральска в последние несколько дней наблюдаются проблемы с вывозом мусора. Об этом сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

С ряда контейнерных площадок перестали вывозить мусор. Возле контейнеров копятся мешки с отходами. В частности, такая проблема имеется на улицах Трубников и Комсомольской.

Местные жители уже обратили внимание главы города Игоря Кабца на ситуацию. «Впереди ещё три дня морозов, скоро баррикада из мешков вырастет», — написала на его странице во ВКонтакте одна из горожанок.

По неофициальным данным, проблема с вывозом мусора возникла из-за холодов. Якобы мусоровозы не смогли выехать. Официальных комментариев пока нет.

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