14:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
В Первоуральске возникли проблемы с вывозом мусора
По неофициальным данным, проблема с вывозом мусора возникла из-за холодов.
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На территории Первоуральска в последние несколько дней наблюдаются проблемы с вывозом мусора. Об этом сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
С ряда контейнерных площадок перестали вывозить мусор. Возле контейнеров копятся мешки с отходами. В частности, такая проблема имеется на улицах Трубников и Комсомольской.
Местные жители уже обратили внимание главы города Игоря Кабца на ситуацию. «Впереди ещё три дня морозов, скоро баррикада из мешков вырастет», — написала на его странице во ВКонтакте одна из горожанок.
По неофициальным данным, проблема с вывозом мусора возникла из-за холодов. Якобы мусоровозы не смогли выехать. Официальных комментариев пока нет.