14:41 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Пригожин рассказал, когда поправится и вернется в Минск на «Фактор BY»
Продюсер сообщил, что хоть и находится в московской больнице, очень переживает за свою команду на конкурсе в Минске.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин, который участвует в качестве наставника на проекте «Фактор. BY», находится в одной из московских больниц.
«Да, заболел, сейчас везде вирус циркулирует. Я сейчас в Москве, в больнице. Прилетел из Минска. Поскольку нет коллективного иммунитета, решили не заражать (вирусом — Sputnik) команду», — рассказал Sputnik по телефону Пригожин.
По его словам. сейчас многие болеют, распространен грипп А, вирусные респираторные заболевания.
Вместе с тем, Пригожин надеется, что до конца недели поправится и вернется в Минске на очередной конкурсный концерт.
«Еще до пятницы есть пять дней, куда я денусь, поправлюсь и приеду в Минск», — сказал он.
Он также рассказал, что ему нравится работать на проекте, и в Беларуси продюсер чувствует себя комфортно.
«Я получаю огромное удовольствие от приема, от общения. В Беларуси люди естественные. У них сохранилась еще та, советская, теплота», — сказал продюсер.
Он также сообщил, что ему нравится приезжать в Минск.
«Очень переживаю за свих участников. Надеюсь, что белорусы будут за них голосовать. Плохих исполнителей я не выбираю. Мне приятно, что команда у меня хорошая, слава Богу, что никто не вылетел (в первый день сезона — Sputnik)», — сказал он.
Иосиф Пригожин, Ольга Бузова, хип-хоп исполнитель Серега и Руслан Алехно являются наставниками в этом сезоне «Фактор. BY».