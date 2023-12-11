13:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кемеровской области простили 121 тыс. рублей из долга перед правительством
Всего российским регионам простили долги на общую сумму около 570 млн рублей.
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Восьми регионам России простили задолженность перед правительством на общую сумму около 570 млн рублей. Одним из этих регионов стал Кузбасс — правда, ему простили мизерную часть долга. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Кемеровской области правительство РФ простило 121 тысячу рублей. Самый большой списанный размер задолженности у Пермского края — им простили 528,5 млн рублей. На втором месте Калужская область — её долг сократили на 32,1 млн рублей. Правительство списало долги за счёт налогов от реализации новых инвестпроектов, доход от которых поступил в федеральный бюджет в 2022 году.