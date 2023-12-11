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13:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровской области простили 121 тыс. рублей из долга перед правительством

Всего российским регионам простили долги на общую сумму около 570 млн рублей.

Восьми регионам России простили задолженность перед правительством на общую сумму около 570 млн рублей. Одним из этих регионов стал Кузбасс — правда, ему простили мизерную часть долга. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Кемеровской области правительство РФ простило 121 тысячу рублей. Самый большой списанный размер задолженности у Пермского края — им простили 528,5 млн рублей. На втором месте Калужская область — её долг сократили на 32,1 млн рублей. Правительство списало долги за счёт налогов от реализации новых инвестпроектов, доход от которых поступил в федеральный бюджет в 2022 году.

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